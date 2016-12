Apple: Echtzeit-Karte zeigt Apple-Warenbestand an

Wenn Apple neue Produkte lanciert, dann meist in kleinen Stückzahlen. Das führt zu Frust. Nun gibt es eine Lösung.

Wo finde ich das neue iPhone? Eine neue Echtzeit-Karte gibt Auskunft. © iStock Now

Zugegeben, der Apple-Hype hat abgenommen. Nichtsdestotrotz sind neuen Produkte immer recht schwierig zu bekommen, da Apple tendenziell kleine Stückzahlen bereit legt. Entsprechend schnell sind sie ausverkauft.

Dagegen hat Apple nun etwas unternommen: iStocknow ist eine Plattform, die sämtliche Apple Stores auf der Welt auflistet. Man wählt das Produkt aus, welches man haben möchte (samt Farbe, Speicher etc) und sieht nach ob das in einer der 4 Apple Stores oder online zum bestellen noch verfügbar ist. Bevor Sie jetzt also zum nächsten Apple Store rennen, um allenfalls noch ein Paar der kürzlich lancierten Airpods zu ergattern, können Sie hier sicherstellen, dass Ihnen keine Enttäuschung bevorsteht.



Ist das Objekt der Begierde grade nicht mehr verfügbar, wird gecheckt, ob es online verfügbar ist. Auf Twitter verkündete der Anbieter zudem, dass man an einer Benachrichtigungs-Funktion arbeite. Diese solle dem User automatisch melden, wenn sich an der Liefersituation des gewünschten Produktes etwas geändert hat.

*Der Autor Florian Bodoky ist Redakteur von PCTIPP.