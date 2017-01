iOS 10.3: Blogger enthüllt möglicherweise geniale Neuerung

Apple gibt sich bekanntlich bedeckt mit neuen Infos zu kommenden iOS-Versionen. Einem australischer Apple-Blogger ist es, anscheinend, irgendwie gelungen, bereits einen Blick auf iOS 10.3 zu erhaschen. Sonny Dickson machte seinem Namen auch jüngst wieder als Leaker alle Ehre, als er schon einige Wochen vor der iPhone-7-Präsentation sämtliche Produktbilder der Apple-Hardware ins Netz stellte. Eine bahnbrechende Neuerung in iOS 10.3 stellt demnach der neue "Theater Mode" dar, der den Bildschirm des iPhones oder iPads ein ein tiefes Schwarz hüllt. Das lässt der Blogger in zwei Tweets an die Öffentlichkeit durchsickern.