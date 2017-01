Samsung startet mit dem Vorverkauf der Galaxy A (2017)-Serie

Ab sofort gibt es eine limitierte Menge der beiden neuen Modelle der A-Serie (2017) online und in ausgewählten Shops.

Samsung Galaxy A5 (2017) © Samsung Electronics Austria

Das Galaxy A5 (2017) und das Galaxy A3 (2017) wurden Herstellerangaben zufolge für Trendsetter entwickelt, die sich in Sachen Qualität, Design und Preis ein Rundum-Sorglos-Paket wünschen. Mit ihrer hochwertigen Verarbeitung und der IP68-Zertifizierung sollen sie bei Konsumenten mit gehobenen Ansprüchen punkten, die ein Smartphone im mittleren Preissegment suchen.



Galaxy A5 (2017) – das Flaggschiff in der Smartphone-Mittelklasse

Das Galaxy A5 (2017) richtet sich an Nutzer, die sich ein hochwertiges Smartphone zum kleinen Preis wünschen. Das Topmodell der neuen Galaxy A (2017)-Serie ist sowohl auf der Rück- als auch auf der Vorderseite jeweils mit 16 Megapixel-Kameras für brillante Momentaufnahmen ausgestattet. Gestochen scharfe Selfies gelingen dank der vereinfachten Bedienoberfläche so leicht wie noch nie. Nutzer können dank der schwebenden Kamera-Schaltfläche nun eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm auswählen, um ein Selfie auszulösen. Ebenfalls hilfreich: Der Bildschirm leuchtet für gut ausgeleuchtete Aufnahmen kurz wie ein Blitzlicht auf. Der Fingerabdruck-Scanner in der Home-Taste sorgt nicht nur für Nutzerkomfort durch schnelleres Entsperren, sondern auch für einen erhöhten Schutz privater Daten. Auch ein Always-On-Display verbessert den Komfort, indem das Gerät für etwaige Nachrichten nicht extra entsperrt werden muss – das spart Zeit und schont den Akku. Darüber hinaus soll das Galaxy A5 (2017) mit seiner Akkuschnellladefunktion punkten, die in wenigen Minuten Ladezeit mehrere Stunden Erreichbarkeit ermöglicht. 32 GB interner Speicher (ca. 22 GB frei verfügbar) bieten ausreichend Platz für Fotos sowie die persönliche Lieblingsmusik und können per microSD-Karte um bis zu 256 GB erweitert werden.



Galaxy A3 (2017) – ultraflaches Design, starke Kamera

Wer als Einsteiger nach einem Smartphone mit hochwertiger Hardware und edlem Design sucht, der wird beim Galaxy A3 (2017) fündig. Highlights wie das nach dem IP68-Standard wasser- und staubgeschützte Gehäuse sind Samsung-Angaben zufolge ein starkes Kaufargument in dieser Preisklasse. Entwickelt wurde das Galaxy A3 (2017) für all diejenigen, die Wert auf kompaktes Design und leistungsstarke Fototechnologie legen. So liegt das kleinere Modell der neuen Galaxy A (2017)-Serie dank seiner schlanken Maße angenehm in der Hand. Zudem ist es mit einer 13 Megapixel-Haupt- und einer 8 Megapixel-Frontkamera ausgestattet. Beide Modelle verfügen über ein F1.9-Objektiv, das auch bei weniger guten Lichtverhältnissen scharfe Aufnahmen ermöglicht.