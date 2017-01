Gastkommentar: Drei digitale Trends, von denen Konsumenten in Zukunft profitieren

Auch in Zeiten des "Mobile First" bleiben Kunden dem Einkauf im stationären Geschäft weiter treu. Immerhin vier von zehn Konsumenten kaufen am liebsten alles im Laden vor Ort. Das verlauten die Ergebnisse einer aktuellen Studie von Rewe, KPMG und GS1.

Ähnliche Testläufe sind in Deutschland für 2017 recht wahrscheinlich, denn schnell und ungehindert durch den Supermarkt zu kommen, steht aus der Sicht der Kunden weit oben in der Wunschliste. Daneben wird die Bereitschaft, auf Technik statt auf Geduld zu setzen, immer mehr wachsen. Bislang nutzt nur jeder fünfte Käufer Selbstbedienungskassen, etwa bei den Vorreitern IKEA und real. Mit fortschreitender Technik und dem zunehmenden Kundenvertrauen wird diese Möglichkeit zur Unabhängigkeit beliebter werden. Neue Wege der Lieferung von Einkäufen werden bereits in den USA getestet: die Lebensmittelkette 7-Eleven experimentiert derzeit mit einem regelmäßigen Lieferdienst per Drohne - eine Frage der Zeit, bis auch deutsche Anbieter diese Möglichkeit angehen.