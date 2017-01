Apple gibt Entwicklern endlich Antwortmöglichkeit

Macher der Apps können zukünftig auf Kundenbewertungen eingehen.

In der neuesten Version von iOS kann die Bewertung direkt in der App vorgenommen werden. © flickr.com/Omar Jorda Fawahl, CC BY-SA

Das Update des Apple-Betriebssystems auf iOS 10.3 bringt für Entwickler erfreuliche Neuigkeiten: Sie müssen Kritik an ihren Apps künftig nicht mehr stumm hinnehmen. Im Gegensatz zum Google Play Store, wo das bereits seit vier Jahren möglich ist, glichen die Kundenbewertungen und -fragen auf iTunes bisher einer Einbahnstraße und die Entwickler hatten nicht einmal die Möglichkeit, privat zu antworten, da keine Kontaktmöglichkeit hinterlegt war.

Apple erleichtert einige Prozesse

Im App Store und im Mac App Store können die Tester der Beta-Version nun bereits zeigen, dass sie nicht nur das Programmieren, sondern auch Kundenbetreuung erlernt haben. Aber auch für die App-Nutzer stehen Änderungen an: Um die Anwendung zu bewerten, war es bis jetzt nötig, die App zu verlassen und im App Store die Sterne zu verteilen. In der neuesten Version von iOS soll der Prozess vereinfacht werden und die Bewertung kann direkt in der App vorgenommen werden.

Angeblich sollen die regelmäßigen Pop-up-Meldungen zur Bewertung der App aber auch ausgestellt werden können. Trotzdem scheint es unkomplizierter zu werden, seine Meinung kundzutun - und wenn nötig, auch eine Antwort auf gemeldete Probleme zu bekommen. Zusätzlich scheint sich Apple auch der Sache mit den allzu leicht verlierbaren AirPods anzunehmen: Das Update, das in den kommenden Wochen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, soll das Wiederfinden derselben erleichtern.