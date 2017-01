Firefox 51: Das sind die Neuerungen

Firefox 51 warnt jetzt vor unsicheren Webseiten und kann verlustfrei Audio streamen. Was die Neuerungen sonst noch bringen, erfahren Sie in dieser Übersicht.

Bei nicht vorhandener HTTPS-Verbindung wird in Firefox 51 eine Warnung angezeigt. © Mozilla

Mozillas Firefox-Browser ist in der Version 51 erschienen. Gegenwärtig aktualisiert sich der Browser noch nicht von selbst. Das ist allerdings eine Frage von wenigen Stunden. Alternativ kann man die neuste Version direkt bei Mozilla herunterladen.

Die neuste Browser-Version von Mozilla warnt nun eindringlich vor kaputten Zertifikaten mit SHA-1-Signatur. Zusätzlich erhöht der Browser die Sicherheit für seine Nutzer, wenn diese ein Passwortformular im Web nutzen, die Seite aber nicht per HTTPS verfügbar ist. Aktuell wird dann ein rot durchgestrichenes Schloss in der URL-Zeile eingeblendet.

Gemäss Release Notes kann sich der Nutzer neuerdings vor dem Speichern eines Passworts dieses nochmal anzeigen lassen. Man kann nun auch Kennwörter in Formularen speichern, die keinen "Submit"- bzw. Bestätigungsknopf erfordern.

Allgemein wurde die Leistung der Videowiedergabe auf Systemen verbessert, die keine Grafikbeschleunigung nutzen können. Die CPU-Last soll hier auch bei der Vollbilddarstellung wesentlich geringer ausfallen. Dank WebGL-2-Unterstützung können ab sofort Multiprozessaufteilungen besser ausgenutzt werden, wovon über 500 Browser-Erweiterungen profitieren.

Mit Firefox 51 wird in der URL-Leiste zudem ein neuer Zoom-Button eingeführt. Die Adressleiste zeigt dann die Zoom-Stufe an, wenn man die Seite vergrössert oder verkleinert. Ein Klick auf den Button stellt die 100-Prozent-Ansicht wieder her. Ausserdem: Audiophile Surfer kommen jetzt wie Chrome-Nutzer in den Genuss von FLAC (Free Lossless Audio Codec). Hochauflösende Audiodateien dieses Formats lassen sich nach der Aktualisierung direkt über den Browser abspielen.

*Der Autor Simon Gröflin ist Redakteur von PCTIPP.