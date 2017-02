App "iPassion" belebt Beziehung spielerisch

Partner kommen sich in Form verschiedener Quizfragen näher.

"iPassion": Paare lernen sich kennen besser kennen. © ipassionapp

In Form von Quizrunden werden die Vorlieben und sexuellen Wünsche abgefragt. Liegt der Nutzer richtig, so kommt er eine Runde weiter. Dabei treten die Paare gegeneinander an und es zeigt sich schnell, wer mehr über den anderen weiß. Die App ist weltweit bereits 70.000 Mal runtergeladen worden.

"Wir wollten ein Spiel entwickeln, das den Menschen Spaß bereitet und ihr Sexleben verbessert", erklärt App-Entwickler J. Martin Moeller. Dadurch würden lustige Konversationen über die sexuellen Vorlieben und Fantasien ausgelöst. "Wir glauben nicht nur, dass die App Paare näher zusammenschweißen, sondern auch Missverständnisse beseitigen kann", fügt Moeller hinzu. Dabei werde das Sexleben auf ungezwungene Art optimiert.

Fragen sind beispielsweise "Was ist der größte Lustkiller für deinen Partner?" oder "An welchem Ort hat dein Partner am liebsten Sex?". Dabei gibt es mehrere Antwortmöglichkeiten. Derjenige, der mehr Fragen richtig beantworten kann, gewinnt das Spiel. Entscheidet der Spieler eine Runde für sich, so erhält dieser einen "Hot Price". Dabei handelt es sich um eine Aufgabe, die der andere Mitspieler erfüllen muss, um dem Partner etwas Gutes zu tun. Die Beschreibung dazu liefert die App.