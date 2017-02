14 Gratis-Tools gegen Erpresser-Software

Für 14 verschiedene Erpressungs-Trojaner stellt der Sicherheitsanbieter Avast Gratis-Tools zum Download bereit. Die Liste mit den angebotenen Tools ist durchaus vielseitig und interessant. Allerdings gibt es noch kein Tool, um wieder an Dateien heranzukommen, die vom weitverbreiteten Locky-Trojaner verschlüsselt wurden. Auch in der Schweiz zeichnet sich seit dem letzten Jahr eine Zunahme von Verschlüsselungs-Trojanern in Form von Office-Makro-Dateien ab.

PCtipp rät, die wichtigsten Dateien regelmässig auf externen Speichermedien zu sichern. Besondere Vorsicht geboten ist bei Mailanhängen unbekannter Absender. Ransomware findet häufig den Weg zum Benutzer über sogenannte Makroviren, gegen die man sich bei Office teilweise schützen kann. Ausserdem sollten Sie auf keine Zahlungsforderungen eingehen. Niemand garantiert Ihnen, dass die Missetäter die Dateien dann auch wirklich wieder entschlüsseln.

Gegen folgende Verschlüsselungs-Trojaner bietet Avast ein Hilfsmittel:

Alcatraz Locker

Apocalypse

BadBlock

Bart

Crypt888

CrySiS

Globe

Legion

NoobCrypt

SZFLocker

TeslaCrypt

HiddenTear

Jigsaw

Stampado

Philadelphia

Die Linkseite von Avast mit den Gratis-Tools finden Sie hier.

Links

Um herauszufinden, welcher Verschlüsselungs-Trojaner bei Ihnen zugeschnappt hat, gibt es verschiedene Anlaufstellen. Intel Security, Kaspersky Lab sowie Europol und die niederländische Polizei haben Mitte 2016 die Webseite No More Ransom (Englisch) lanciert. Das Portal soll Opfern von Erpressungs-Trojanern beim Wiederherstellen verschlüsselter Daten helfen. Eine deutsche Alternative mit Hilfestellungen liefert die Webseite von ID Ransomware.

*Der Autor Simon Gröflin ist Redakteur von PCTIPP.