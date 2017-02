Dutzende bekannte iOS-Apps mit löchriger Datensicherheit

Der Schweregrad variiere jedoch von Fall zu Fall. Bei 33 Anwendungen war das Sicherheitsrisiko laut Sudo relativ gering, weil meist analytische Metadaten abschöpfbar wären. In diese Kategorie fiel seine Serie an Drittanbieter-Uploader-Apps für Snapchat, die das Tor öffnen, um Nutzernamen und Passwörter abzufangen. Bei 19 Apps, die wegen Blosslegung von Gesundheits- und Finanzdaten ein grösseres Sicherheitsrisiko darstellen, will der Sicherheitsanbieter den Bericht erst in 60 Tagen veröffentlichen.