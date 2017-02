Neuauflage des Nokia 3310 kommt zum MWC

Das Nokia 3310 hat über die Jahre Kultstatus erreicht, es gilt als eines der besten und vor allem robustesten Mobiltelefone des finnischen Handy-Urgesteins. Wirklich überraschend kommt es da eigentlich nicht, dass der Nokia-Lizenznehmer HMD Global für den Mobile World Congress eine Neuauflage des guten alten "Knochens" vorbereitet. Darüber hinaus sollen drei Android-Smartphones gezeigt werden.

HMD Global plant Neuauflage des Kult-Handys Nokia 3310. © Nokia

HMD Global wird auf dem Mobile World Congress 2017 in rund zwei Wochen vier Mobiltelefone für den europäischen Markt vorstellen. Neben dem bereits in China erhältlichen Nokia 6 zählen dazu zwei weitere, mit schwächerer Hardware ausgestattete neue Android-Smartphones sowie eine moderne Neuauflage des wohl bekanntesten Nokia-Handys, dem 3310. Das berichtet Evan Blass für das Magazin Venture Beat und stützt sich dabei auf die Aussage einer mit den Plänen von HMD Global vertrauten Person. Beim neuen Nokia 3310 handelt es sich laut Blass um ein Feature Phone - also ein klassisches Handy mit Nummerntastatur und spartanischer Ausstattung -, das für 59 Euro auf den Markt kommt.



Neben dem Retro-Handy präsentiert HMD Global die neuen Smartphones Nokia 3 und Nokia 5. Während Blass zum Nokia 3 außer der Tatsache, dass es sich um ein Einsteigergerät handelt, keine näheren Details verrät, gibt er auf das Nokia 5 immerhin einen kleinen Ausblick. Das Smartphone soll mit dem Octa-Core-Prozessor Snapdragon 430 und 2 GB RAM ausgestattet sein, über ein 5,2 Zoll großes 720p-Display und eine 12-Megapixel-Kamera verfügen. Es wird etwas preiswerter sein als das Nokia 6 mit demselben Chipsatz, aber 5,5 Zoll großem Full-HD-Bildschirm und einer 16-Megapixel-Kamera. Das Nokia 6 soll in Europa für 249 Euro auf den Markt kommen, das Nokia 5 kostet 199 Euro, das Nokia 3 geht für 149 Euro an den Start. Alle drei Smartphones sind ab Werk mit Android 7.0 Nougat bespielt.



HMD Global wird die neuen Geräte voraussichtlich auf der Pressekonferenz am 26. Februar vorstellen. Wie es dann um die Verfügbarkeit der Smartphones und des neuen Nokia 3310 steht ist noch nicht bekannt. Angeblich hat der Hersteller große Probleme damit, der Nachfrage am Nokia 6 nachzukommen - das könnte aber auch daran liegen, dass ein bestimmtes Kontingent bereits für den Europa-Launch vorproduziert wird.