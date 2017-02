Fujitsu bringt neue 2 in 1 Tablets

Fujitsu präsentiert drei neue 2-in-1-Tablets für den professionellen Einsatz, die ein hohes Maß an Flexibilität sowie Agilität für mobile Businessanwendungen bieten.

Durch die Kombination aus Tablet und Notebook vereinen sie die Vorteile beider Einsatzszenarien. © Fujitsu

Das Fujitsu LIFEBOOK P727 ist das erste klappbare 360-Grad-Gerät. Dank des geringen Gewichts, des schmalen Designs sowie des 12,5-Zoll-Bildschirms lässt es sich im Handumdrehen von einem Notebook zu einem leistungsstarken Tablet verwandeln und macht die „Entweder-oder“-Frage endgültig obsolet. Es kann in insgesamt vier verschiedenen Arbeitsmodi genutzt werden: klassisch mit Klapp-Gehäuse, als Desktopvariante, als Tablet oder als sogenanntes „Tent“. Nutzer können sich außerdem aussuchen, wie sie arbeiten möchen: mit Touchscreen, Digitalstift oder Tastatur. Die 360-Grad-Aufhängung erlaubt ein vollständiges Zurückklappen der Tastatur hinter den Bildschirm. Optional steht eine 4G/LTE-Konnektivität zur Verfügung sowie eine Akku-Reserve von bis zu zehn Stunden. Damit wird das LIFEBOOK P727 zum professionellen Begleiter für unterwegs.



Maximale Beweglichkeit – das LIFEBOOK T937

Weiterhin bringt Fujitsu das Tablet LIFEBOOK T937 auf den Markt. Es ist das neueste Modell der Convertible Reihe von Fujitsu. Dieses zeichnet sich durch einen um 360 Grad dehbaren Bildschirm aus. Das Gerät wiegt nur 1,3 Kilogramm, ist extrem schlank und ermöglicht mit seinem einzigartigen Design eine schnelle Verwandlung von einem 13,3-Zoll-Notebook zu einem Tablet und erleichtert damit das Arbeiten sowohl im Büro als auch unterwegs.



Notebook und Tablet – das STYLISTIC R727

Das dritte Modell, das Fujitsu präsentiert, ist das Tablet STYLISTIC R727. Auch hierbei handelt es sich um einen leistungsstarken, 12,5 Zoll 2-in-1-Tablet-PC mit abnehmbarer Tastatur. Er bildet die optimale Symbiose aus einem voll funktionstüchtigen Notebook und einem komfortablen Tablet. Nutzer des STYLISTIC R727 profitieren von einer starken Performance und haben die ideale Lösung zum mobilen Arbeiten.



Alle neuen Geräte verfügen über die 7. Generation Intel Core i7 vPro Prozessoren, bieten eine gesteigerte Performance und umfassende Sicherheitsmerkmale. Die LIFEBOOK Modelle sind beispielsweise optional mit integriertem PalmSecure verfügbar, einem einzigartigen, auf biometrischer Technologie basierenden Authentifizierungssystem. Zur Ausstattung des STYLISTIC R727 zählen unter anderem verschlüsselte Festplatten sowie eine Authentifizierung über NFC.



Mittel der Wahl für die Digitale Transformation

Die Auswahl an neuen High-End-Geräten gibt professionellen Anwendern so viel Flexibilität und Agilität wie nie und entspricht exakt den Anforderungen eines zeitgemäßen digitalen Arbeitsplatzes. Die Nutzer können überall arbeiten, in Teams kollaborieren und die Geräte in unterschiedlichster Weise einsetzen. Gemäß den Ergebnissen einer aktuellen IDC-Studie spielen gerade Tablets im Rahmen der digitalen Transformation eine entscheidende Rolle. Hybride bzw. 2-in-1-Geräte setzen durch ihre spezifischen Eigenschaften neue Produktivitätspotenziale frei und bewähren sich für neue Nutzungsszenarien. Laut der Studie sind Tablets integraler Bestandteil der digitalen Strategie ganzer 60 Prozent aller befragten Unternehmen. Mehr als zwei Drittel der Teilnehmer planen die Anschaffung von Tablets in nächster Zeit. Ganz besonders gilt das für Anbieter aus den Bereichen Bildung, Gastgewerbe, Regierung und Verwaltung sowie Transportwesen.