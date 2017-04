Insbesondere die kleinen und mittelständischen Unternehmen müssen sich überlegen, wie sie sich aufstellen, um als digitales Unternehmen auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Dabei geht es auch um die Beantwortung von Fragen wie:

Integration statt Insellösungen Hybride Lösungen, die standardisierte Social-Business-Anwendungen aus der Cloud sinnvoll mit vorhandenen On-Premise Installationen verbinden, müssen genauso unkompliziert sein, wie die bekannten Consumer-Cloud-Dienste á la Dropbox, WhatsApp & Co. - ansonsten nutzen die Mitarbeiter die Lösung nicht.

Für eine digitale Zusammenarbeit, bräuchte der moderne Arbeitsplatz eine durchdachte und rechtssichere Integration in bestehende Anwendungen.

Ein großes Potential für Business-Anwendungen aus der Cloud liegt im Bereich der Kollaboration beziehungsweise dem Social Business. Es geht darum, klassische Funktionalitäten aus bekannten Anwendungen (wie z.B. ERP-, CRM-, ECM- und Office- Systemen) um moderne Funktionen für die Zusammenarbeit oder Vorgangsbearbeitung mit Social-Business-Software (Information- und File-Sharing, Social Networks, et cetera) zu erweitern. Für die moderne Wissensarbeit sind die Potentiale bei den folgenden Szenarien besonders hoch:

Unternehmen sollten ihren Mitarbeitern Lösungen zur Verfügung stellen, die einerseits die Abwanderung kritischer Daten in eine unkontrollierbare Schatten-IT verhindern und andererseits die Unternehmensprozesse maximal unterstützen. Die umfassende Integration einer Cloud-basierten Arbeitslandschaft bringt den Unternehmen mehr Flexibilität und Produktivität, Innovation und Wissenstransfer werden erleichtert und gefördert.

Flexibilität ist ein ausschlaggebender Punkt

Bei der Realisierung des modernen Arbeitsplatzes sollte die einfache und flexible Zusammenarbeit im Fokus stehen. Eigentlich selbstverständlich! Schaut man sich jedoch die im Einsatz befindlichen Lösungen an, bilden in der Regel die Anwendungen und die Dokumente den Kern. Bei einem modernen Arbeitsplatz sollte es aber darum gehen, die Tätigkeiten der beteiligten Benutzer in den Mittelpunkt des Geschehens zu stellen.