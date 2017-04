Windows 10 und Office 365 ProPlus sollen in Zukunft nur noch 18 Monate lang unterstützt werden. Außerdem wird das nächste große Feature-Update nun offiziell im September verteilt. Das hat Microsoft jüngst in einem Blog-Beitrag verraten. Dass es 2017 zwei große Windows-Updates sein werden (Creators Update und "Redstone 3"), haben die Redmonder schon letztes Jahr angetönt. Dieser Zyklus soll indes sogar zur Regel und nicht zur Ausnahme werden. Fortan will man die großen Funktions-Updates jeweils im März und im September verteilen.