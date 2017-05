Seit vergangenem Freitag ist das Samsung Galaxy S8 in Österreich auf dem Markt. willhaben hat die Neuerscheinung zum Anlass genommen, seine Datenbank sowie aktuelle Anzeigen am Marktplatz nach Galaxy-Modellen zu durchforsten und das vorhandene Privatangebot zu analysieren.

Seit Jänner 2016 wurden mehr als 500.000 Smartphone-Anzeigen auf willhaben veröffentlicht, davon rund 40.000 Exemplare des Samsung Galaxy S5, S6 oder S7. Im Jahr 2017 waren es etwa 12.000 von privaten Verkäufern angebotene S5, S6 oder S7. Zwischen 60 und 70% dieser heuer auf dem Marktplatz veröffentlichten Galaxy-Modelle fanden bereits einen neuen Eigentümer. Als starkes Verkaufsargument dient dabei auch der technische und optische Zustand der angebotenen Geräte. So sind bzw. waren rund die Hälfte dieser S5-, S6- oder S7-Modelle gemäß den Abgebern neuwertige oder sogar völlig unbenutzte Geräte. Speziell bei der bislang jüngsten Ausgabe, dem Samsung Galaxy S7, sind sogar rund zwei Drittel der angebotenen Smartphones in neuwertigem oder gänzlich neuem Zustand.

Im Schnitt sinken die Angebotspreise im Lauf des Jahres für alle genannten Modelle übrigens ähnlich, nämlich rund drei Prozent pro Monat. Das zahlenmäßig größte Galaxy-Angebot ist, ebenso modell-übergreifend, rund um Weihnachten auf dem Markt. Da in dieser Zeit jedoch die Nachfrage traditionell ebenso sehr hoch ist, bleiben die Preise im Dezember auch am stabilsten. Mit einem Verkauf zuzuwarten lohnt sich aus Verkäufersicht also zu keinem Zeitpunkt im Jahr.