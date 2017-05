Die erste Entwicklerversion von Android O bzw. Android 8.0 konnte man sich als Neugieriger oder Entwickler bereits im März manuell auf einem Pixel- oder Nexus-Gerät einspielen. Google hat die ersten Beta-Firmware-Images damals ohne großen Klamauk am Tag der Ankündigung auf der Entwicklerseite zum Download bereitgestellt. Allerdings erfordert das händische Flashen inklusive Entsperrens des Bootloaders ein gewisses Knowhow, und nicht jeder traut sich das zu.

Was es für ebenjene Anwender bislang auch schon gab: Erstmals hat Google mit Android Nougat eine Anmeldeplattform für Beta-Tester eingeführt, über die sich wenige flinke oder bequeme Anwender die neusten Testversionen gleich direkt per OTA (Over-the-Air), also wie ein reguläres Software-Update, übers Smartphone einspielen konnten. Nun hat Google mit dem offiziellen Ende des Beta-Programms von Android Nougat auch gleich den Start des nächsten Betriebssystems für sein OTA-Programm eingeläutet. Allerdings gibt es dazu aus Mountain View noch kein genaues Datum.