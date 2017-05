Essential Phone PH-1: Test, Ausstattung, Preis, Release

Das erste Smartphone von Android-Erfinder Andy Rubin hört auf den Namen Essential PH-1, ist modular und sieht dank toller Farben und fast randlosem Display sehr edel aus! Hier finden Sie alle Infos zum Essential Phone.

Auf der Rückseite sitzt eine Dual-Kamera mit 13 Megapixel, die laut Essential über einen echten Schwarz-Weiß-Modus verfügt. © Essential

Wie bereits angekündigt, wurde heute das erste Smartphone von Android-Entwickler Andy Rubin offiziell vorgestellt. Das Essential mit dem Modellnamen PH-1 sieht nicht nur besonders edel aus, es überzeugt auch mit starker Hardware und verfolgt ein modulares Konzept für Zusatzfunktionen.



Essential Phone mit Highend-Ausstattung

Display: Das Essential Phone besitzt auf der Vorderseite ein fast randloses Display, das nicht nur zu den Seiten hin fast bis zum Rand reicht, sondern auch nach oben. Nur für die Kamera ist eine kleine Aussparung in der Mitte des oberen Rands vorhanden. Der Bildschirm misst 5,71 Zoll bei einem Seitenverhältnis von 19:10 und einer Auflösung von 2560 x 1312 Pixel. Der Screen ist durch Corning Gorilla Glas 5 geschützt.



Gehäuse: Während die meisten Smartphone-Hersteller auf Aluminium setzen, besteht der Rahmen des Essential Phones aus Titan, das härter, fester und widerstandsfähiger als Aluminium ist. Das ist auch der Grund, wiese Essential keine eigenen Schutzhüllen für das Handy anbietet. Die Rückseite des Handys ist aus Keramik gefertigt. Das Handy wiegt 185 Gramm und ist 141,5 x 71,1 x 7,8 Millimeter groß. Das Essential Phone steht in den vier Farben Schwarz, Grau Weiß und Petrol zur Auswahl. Auf der Rückseite sitzt außerdem noch ein Fingerabdrucksensor.



Das Essential Phone kommt komplett ohne Logo, denn Essential sagt: "Dein Smartphone ist dein persönliches Eigentum. Du zeigst damit nach außen, wer du bist und wofür du stehst. Nur weil wir an der Herstellung beteiligt sind, heißt das nicht, dass du gezwungen sein sollst, das jedem in deinem Leben unter die Nase zu reiben. Jetzt weißt du auch, warum wir keine Logos auf unserem Smartphone haben."



Leistung: Unter der Haube sitzt der Qualcomm Snapdragon 835, der im 10-Nanometer-Verfahren gefertigt wird. Der Octa-Core-Prozessor ist mit 4 x 2,45 + 4 x 1,9 GHz getaktet. Damit wird das Phone eine extrem hohe Performance an den Tag legen



Speicher: Die CPU kann auf 4 GB RAM zurückgreifen. Für Fotos, Videos, Apps und sonstige Dateien stehen Ihnen 128 GB Speicher zur Verfügung.



Kamera: Auf der Rückseite sitzt eine Dual-Kamera mit 13 Megapixel, die laut Essential über einen echten Schwarz-Weiß-Modus verfügt. Der Hybrid-Autofokus nutzt den Kontrast, Phasenvergleich und einen IR-Laser zum Fokussieren. Die Frontkamera löst mit 8 Megapixel auf. Mit beiden Cams filmen Sie mit maximal 4K bei 30 Bildern pro Sekunde.



Konnektivität: Das Essential Phone bietet Bluetooth 5.0 LE wie das Galaxy S8 . Hinzu kommen NFC, WLAN-ac und LTE. Auf eine 3,5-mm-Klinkenbuchse verzichtet Essential, es gibt lediglich einen USB-C-Anschluss.



System: Auf dem Handy des Android-Erfinders läuft - wie soll es auch anders sein - Android aus Betriebssystem in der Version 7.1.1 Nougat.



Modulares System mit Magnet-Anschluss

Bereits auf einem ersten Teaserbild zum Essential Phone konnte man eine 360-Grad-Kamera am Handy entdecken. Und genau eine solche bietet Essential jetzt auch im Bundle mit dem neuen Smartphone an. Die Kamera wird dabei über zwei Magnete auf der Rückseite befestigt. Die eigene 360-Grad-Kamera ist laut Webseite auch die weiltweit kleinste ihrer Art für den Privatgebrauch. Mit ihr können Sie 360-Grad-Videos auch live auf verschiedenen Plattformen streamen.



Neben der Kamera gibt es auch ein Essential-Phone-Dock, das Ihr Handy über den kabellosen Klickstecker auflädt.



Verfügbarkeit und Preis

Nutzer können das Essential Phone über den Essential-Shop ab dem 30. Mai bereits reservieren - vorerst aber nur in den USA. Ein internationaler Release wird folgen. Ab wann das Gerät dann ausgeliefert wird, erfahren Sie demnächst über die Social-Media-Kanäle von Essential und auf der Webseite Essential.com.



Das Essential Phone kostet 699 US-Dollar. Inklusive 360-Grad-Kamera kostet das Handy aktuell 749 statt 898 US-Dollar. Zur Auswahl stehen die schicken Farben: Schwarz, Grau, Weiß und Petrol.

*Dennis Steimels ist Redakteur von PC Welt.