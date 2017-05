Asus lässt es auf der Computex 2017 in Taipeh mit einer Produktoffensive richtig krachen. Gleich zehn neue Geräte haben die Taiwanesen für die Computermesse im Gepäck. Zu den Highlights gehören dabei das filigrane ZenBook Flip S, das mobile Powerhouse ZenBook Pro, der leistungsstarke Designer-AIO-PC Zen AiO ZN242 und das AR-Smartphone ZenFone AR. Was die Neulinge für ihre Nutzer bereithalten, erfahren Sie hier im Überblick.

Mit dem ZenBook Flip S bringt Asus den nach eigenen Angaben dünnsten Convertible-Laptop der Welt auf den Markt. Lediglich 10,9 Millimeter misst das Gerät in der Höhe, das Gewicht gibt der Hersteller mit 1,1 Kilogramm an. Das Gerät ist mit einem 13,3 Zoll grossen Display ausgestattet, das wahlweise in Full HD (1920 x 1080 Pixel) oder 4K UHD (3840 x 2160 Pixel) auflöst. Im Inneren der Flunder arbeiten je nach Ausstattungsvariante Intel-Prozessoren vom Typ Core i5-7200U oder Core i7-7500U im Zusammenspiel mit 8 GB beziehungsweise 16 GB Arbeitsspeicher. Als Datenspeicher sind SSDs mit 256 und 512 GB verfügbar, alternativ lässt sich das Gerät aber auch mit einem schnellen 1-TB-PCIe-Speicher ordern. Die übrige Ausstattung umfasst einen Fingerabdruckscanner, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac und Bluetooth 4.1.