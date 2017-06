Die US-Regierung hat bereits Passagieren von zehn Flughäfen aus muslimischen Ländern verboten, grössere elektronische Geräte wie Notebooks und Tablets an Bord mitzunehmen, darunter fallen auch Flüge aus den Arabischen Emiraten, Qatar und der Türkei. Amerikanische Terrorexperten fürchten sich vor Sprengstoffanschlägen mit elektronischen Geräten. Geheimdienstinformationen zufolge hätten Terroristen bereits Methoden gefunden, Sprengsätze in Laptops unterzubringen. In der Stellungnahme liess aber der US-Minister verlauten, dass die Ausweitung des Verbots noch nicht vom Tisch sei.

*Der Autor Simon Gröflin ist Redakteur von PCTIPP.