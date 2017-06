Forscher der University at Buffalo (UB) haben daher eine App entwickelt, um speziell Angriffe mithilfe von Aufnahmen einer Stimme zu verhindern. Dazu nutzen sie unter anderem das Magnetometer, das für den Kompass in moderne Smartphones verbaut ist.

Stimme immer und überall

"Jeder Aspekt Ihres Lebens ist heute auf Ihrem Handy", so Kui Ren, Leiter des Ubiquitous Security and Privacy Research Laboratory an der UB. "Das ist Ihr Security-Hub. Das ist wirklich kritisch." Da mittlerweile die Stimme auf fast alle Geräte-Funktionen zugreifen kann, ist sie dabei ein Risikofaktor. Und dieser dürfte in Zukunft noch größer werden. Denn Amazon zeigt mit Echo und Alexa ja bereits, dass auch Geräte ohne klassische Tasten oder Touchscreens auf dem Vormarsch sind. Hier ist die eigene Stimme überhaupt der eine Schlüssel zu allen Funktionen.