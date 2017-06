Auszeichnung für ALSO

ALSO hat den Award "2017 Global Distributor of the Year" von Hewlett Packard Enterprise (HPE) erhalten, wie das Unternehmen heute mitteilte.

ALSO ist 2017 Global Distributor of the Year von HP Enterprise. © ALSO

HPE zeichnet mit dem jährlichen Award Partner aus, die sehr erfolgreiche Geschäftsmöglichkeiten mit gemeinsamen Kunden entwickelt haben. Er wurde zu Beginn dieser Woche auf dem HPE Global Partnership Summit in Las Vegas verliehen.



"Wir bei ALSO freuen uns über diese Auszeichnung. Vor dem Hintergrund des schnellen Wachstums von privaten und Hybrid-Cloud-Ökosystemen sind wir überzeugt, dass die Partnerschaft zwischen ALSO und HPE die innovativen und skalierbaren Lösungen liefert, die unsere Kunden für ihre Branchen benötigen. Wir sehen einen enormen Mehrwert in unserer weiteren Zusammenarbeit mit HPE und freuen uns darauf, den Einsatz von Cloud Services gemeinsam zu beschleunigen", sagte Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG



Die HPE Partner of the Year Awards basieren auf mehreren Kriterien, darunter einer exzellenten finanziellen Leistung, Innovationskraft sowie dem Vermögen, Geschäftserfolge von gemeinsamen Kunden zu steigern.



"Wir gratulieren der ALSO Group zu ihrer Auszeichnung als 2017 HPE Global Distributor of the Year", sagte Andy Isherwood, Managing Director of EMEA bei HPE. "Wir freuen uns, weiterhin zusammen mit ALSO unseren gemeinsamen Kunden dabei zu helfen, ihre Geschäfte zu transformieren und auszubauen."