Um die Endpoints mittels IEM sicher zu managen, werden Zertifikate auf Server und Endpoint-Seite, eine verschlüsselte Kommunikation (HTTPS) dazwischen und ein Gateway mit erweiterten Funktionen genutzt. IT-Administratoren sollten mit einer modernen UEM-Lösung in der Lage sein, sowohl mit Endpoints in vertrauenswürdigen (z.B. entfernte Unternehmensstandorte), aber auch in nicht vertrauenswürdigen Netzen (z.B. Hotel) eine Verbindung aufzubauen. Die Erreichbarkeit von Unternehmensressourcen wie dem File-Server ist in diesen Netzen unterschiedlich, wird aber mittels umfangreicher IEM-Funktionalität flexibel ermöglicht.