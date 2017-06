Logitech enthüllt Circle 2: Neue Home-Security-Kamera für den Innen- und Außenbereich

Mit der neuen Home-Security-Kamera Circle 2 für den Innen- und Außenbereich präsentiert Logitech eine Sicherheitskamera, die im Haus, aber auch im Außenbereich problemlos positioniert werden kann.

Einfache DIY-Sicherheit mit der Überwachungskamera Circle 2. © Logitech

Die Überwachung erfolgt nicht nur an der Eingangstür, sondern etwa auch im Wohnzimmer. Die Circle 2-Sicherheitskamera wird einfach aufgestellt, mit der Logi Circle-App verbunden und ist sofort einsatzbereit. "Eine Hausüberwachung sollte mit einer für den Anwender extrem einfachen Sicherheitslösung durchgeführt werden können", so Vincent Borel, Director New Ventures bei Logitech. "Circle 2 erfüllt diese Anforderung, denn die Sicherheitskamera wird exakt dort positioniert, wo eine Überwachung erforderlich ist, entweder im Haus oder im Außenbereich. Bei Vorkommnissen wird der Anwender unterwegs per Push-Benachrichtigung informiert."



Mit Circle 2 hat Logitech das Vorgängermodell, die Logi Circle-Kamera, weiterentwickelt. Durch das neue Design und die Wetterbeständigkeit kann die neue Überwachungskamera vielseitig eingesetzt werden. Diverse Halterungen und neues Zubehör, eine aktualisierte Mobile App, die für iOS und Android verfügbar ist, sowie eine Web Plattform sorgen für die permanente Verbindung mit der Kamera. Zudem erfolgt die Integration neuer Geräte in vorhandene Smart-Home-Systeme. Die Sicherheitskamera ist in einer verkabelten und einer kabellosen Ausführung erhältlich. In der kabellosen Version lässt sich Circle 2 individuell positionieren. Circle 2 ist ein zeitgemäßes Heimüberwachungssystem, das sich unabhängig vom Aufstellungsort an die individuellen Anforderungen des Anwenders anpasst. Dafür stehen diverse Halterungen und Zubehör zur Verfügung.

Kompatible Halterungen und Zubehör

Fenstermontage: Überwachung des Außenbereiches von innen durch Anbringen der Fensterhalterung an die Kamera und Positionierung der Halterung auf einer Fensterscheibe, sodass der Außenbereich von der Kamera überwacht werden kann.

Steckerhalter: Mit dem Steckerhalter erfolgt die Überwachung des gesamten Hauses: einfach in eine beliebige Wandsteckdose in der Küche oder Garage stecken oder in einer Steckdose knapp über dem Fußboden anbringen, um das Haustier zu überwachen.

Wetterbeständig: Dadurch vergrößert sich der Aktionsradius der verkabelten Version der Circle 2 sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich. Das wetterbeständige Gehäuse schützt die Verkabelung vor Wettereinwirkungen.

Wiederaufladbarer Akku: Der wiederaufladbare Reserve-Akku (hält bis zu 3 Monate) ermöglicht das schnelle Wechseln des Kamera-Akkus der kabellosen Version von Circle 2. Gleichzeitig wird der andere Akku aufgeladen.

Da Circle 2 mit vielen Smart Home-Plattformen einsatzfähig ist, wird die Nutzung extrem einfach. So wird Circle 2 in Kürze im Rahmen eines Software-Updates das Apple HomeKit unterstützen. Auch die Sprachsteuerung ist mit einem eigenen Alexa Skill möglich, um die wichtigsten Einstellungen vorzunehmen und Aufzeichnungen zu starten. Circle 2 funktioniert zudem mit dem POP Smart Button von Logitech, einem Druckschalter für die einfache Steuerung der Kamera auf Knopfdruck. Die Integration von Amazon Alexa und Logitech POP in Logi Circle erfolgt durch Aktualisierung der jeweiligen Apps, sofern diese verfügbar sind.

Circle 2 umfasst erstklassige und branchenführende Funktionen wie unbegrenztes Video-Streaming in 1080p HD, eine Nachtsichtfunktion, eine 180-Grad Weitwinkelperspektive sowie eine 2-Wege-Funktion zum Sprechen und Hören. Mit jeder Circle 2-Kamera wird kostenlos und rund um die Uhr die Speicherung in der Cloud entsprechend den für Banken geltenden Verschlüsselungsgrad angeboten. Weitere Speichermöglichkeiten stehen im Rahmen von zwei Circle Safe-Programmen zur Verfügung: Circle Safe Basic gestattet die 14-tägige Speicherung, Circle Safe Premium die 31-tägige Speicherung sowie zudem Zusatzfunktionen wie benutzerdefinierte Bewegungszonen und die Personenerkennung.

Preis und Verfügbarkeit

Circle 2 kann ab sofort unter Logitech.com vorbestellt werden. Verfügbar werden die Sicherheitskameras im Juli sein. Circle 2 in der verkabelten Version wird zum UVP von 199 Euro und die kabellose Ausführung von Circle 2 zum UVP von 229 Euro erhältlich sein. Die Halterungen und das Zubehör für Circle 2 werden in der Preisspanne von 29 Euro bis 59 Euro angeboten. Circle 2 wird in Kürze auch im Handel erhältlich sein. Weitere Informationen sind verfügbar unter logitech.com.