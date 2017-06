Facebook ist Hauptmotivator für Online-Spenden

Unterschiede beim Geben entstehen vor allem durch politische Orientierung.

Die politische Orientierung hat einen großen Einfluss auf die Beweggründe von Spendern. © Revenue & Customs

Laut dem aktuellen "Global Trends in Giving Report" ist Facebook weitaus öfter der Auslöser für online motivierte Spenden als andere Social-Media-Plattformen. Die Studie wurde von Nonprofit Tech for Good ausgerichtet. Demnach spenden liberale Wähler eher für Menschen- und Bürgerrechte, Konservative hingegen für religiöse Unterstützung. Der Bericht wird im September 2017 veröffentlicht.

Social Media als Spendengrund

Bei der Frage, wie die Umtersuchungs-Teilnehmer zum Online-Spenden gekommen sind, geben viele soziale Netzwerke oder E-Mail-Aufforderungen als Grund an. Dabei hat Facebook viermal so viele Spendenaktionen ausgelöst wie Twitter und siebenmal mehr Spenden als Instagram. Der Erhebung zufolge wird an religiösen Feiertagen zu 60 Prozent mehr gespendet als normalerweise. Zudem hat die Studie untersucht, wie NGOs Internet- und E-Mail-Kommunikation sowie Social Media verwenden. Australische NGOs sind hier führend.

Die politische Orientierung hat einen großen Einfluss auf die Beweggründe von Spendern. Liberale Wähler unterstützen lieber Projekte für Menschen- und Bürgerrechte sowie Aktionen für Tiere. Konservative Wähler spenden lieber im Umfang religiöser Versorgung, wie zum Beispiel für Gottesdienste oder Begräbnisse. Beide Seiten sehen Kinder und Jugendliche als ein Umfeld, in dem Beiträge wichtig sind. Die Studienteilnehmer geben hauptsächlich Geld aus Empathie und Altruismus, nicht aufgrund von Angst oder Einschüchterung.