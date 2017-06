Android & iOS: Umzugshelfer für Smartphones und Tablets

bhv FoneCopy überträgt und synchronisiert Daten – auch von iOS zu Android und andersherum.

FoneCopy überträgt und synchronisiert Daten wie Kontakte, Fotos, Musik und Videos.

Die bhv Publishing GmbH präsentiert mit FoneCopy den ultimativen Umzugshelfer für Smartphones und Tablets, so die Herstellerangaben. Die praktische Software überträgt und synchronisiert Daten wie Kontakte, Fotos, Musik und Videos. Dabei ist nicht nur eine Weitergabe der Daten an Geräte mit gleichem Betriebssystem möglich. Insbesondere bei der Umstellung von iOS auf ein Android-Gerät oder andersherum ist die Übertragung der bestehenden Daten mühselig. Mit wenigen Klicks erledigt dies nun die „FoneCopy“ Software von bhv. Die beiden Smartphones werden dazu kurzerhand mit dem Computer verbunden und die Daten übertragen.



Ein großes Problem stellt häufig auch die Datenrettung bei beschädigten Geräte dar. Hat das Smartphone- oder Tablet-Display den Sturz vom Tisch nicht überstanden, können die Geräte oft nicht mehr bedient werden und die Daten sind verloren. In vielen Fällen kann FoneCopy die Inhalte dann über den Computer sicherstellen. Auch bei der Synchronisierung von iTunes verhindert die smarte Software einen Datenverlust. Versehentlichem Überschreiben der Inhalte bei neuer Synchronisierung wird vorgebeugt, indem das Programm die Daten direkt auf ein anderes Smartphone überträgt.