"SnapTravel": User buchen Reisen via Textnachricht

Die App "SnapTravel" ermöglicht ihren Nutzern via SMS oder über den Facebook Messenger, ein Hotelzimmer zu buchen und dabei sämtliche Informationen in Form von Textnachrichten zu erfahren

Chat bei "SnapTravel": Bot übernimmt Buchung der Reise. © bit.ly/2gYVaES

Ein smarter Bot erledigt die Arbeit, die Urlauber beim Planen einer Reise normalerweise selbst hätten. Der SnapTravel-Bot führt im Buchungsvorgang eine Art Interview mit dem Nutzer. Er fragt zunächst nach dem Ziel und dem Zeitraum der bevorstehenden Reise. Außerdem möchte der Bot wissen, welches preisliche Limit gesetzt wurde. Danach recherchiert er im Internet und bietet eine Auswahl an freien Zimmern in verschiedenen Hotels am gewünschten Ort an. "Kunden wollen von einem Experten bedient werden, aber sie wollen nicht telefonieren. Außerdem wollen sie auch nicht in ein Geschäft gehen - sie wollen uns einfach nur eine E-Mail oder Textnachricht schreiben", erklärt einer der beiden SnapTravel-Gründer Henry Shi.

Mit einem einzigen Klick kann sich der Anwender bei SnapTravel für eine bevorzugte Unterkunft entscheiden. Die Umsetzung der simplen Buchung über Textnachrichten wurde nun durch eine großzügige Finanzierungshilfe von Unternehmen wie iNovia Capital und Bee Partners möglich. Rund acht Mio. Dollar flossen dadurch in die Entwicklung des Systems. Die Betreiber von SnapTravel betonen, dass ihr Bot zudem sehr gut auf mögliche Rückfragen des Nutzers vorbereitet ist und diese durch seine detaillierte Recherche beantworten kann.

Reale Personen anforderbar

Trotz der hohen Kompetenz des Bots sind bei SnapTravel auch reale Mitarbeiter verfügbar. Nutzer können den Bot während des Buchungsvorgangs fragen, ob ein Chat mit einem Angestellten derzeit möglich ist. So übernimmt eine reale Person das Schreiben im gleichen Fenster. Das ist nötig, da selbst der Bot Grenzen kennt, wenn es um komplizierte Fragen zur Buchung oder dem Hotel geht. Obwohl SnapTravel weitgehend die gleichen Angebote aufzeigt, die bei anderen Websites ebenso im Ranking erscheinen, erleichtert das Bot-System den Buchungsvorgang und arbeitet als virtueller Reisekaufmann selbstständig für den Nutzer.