In Microsofts Jahresbericht für die US-Börse, dem auch andere Unternehmen wie Intel Folge leisten müssen, hat der Software-Konzern seine Strategie für die nächsten Jahre vorlegen müssen. Der Bericht unterscheidet sich "Fortune" zufolge deutlich vom letztjährigen Report. Noch bis zum 30. Juni 2017 lautete Microsofts Fahrplan "mobile-first and cloud-first". Microsofts neue Strategie ist nun – kurz gesagt – die intelligente Cloud, gepaart mit künstlicher Intelligenz (in der langen Version: "best-in-class platforms and productivity services for an intelligent cloud and an intelligent edge infused with artificial intelligence").