Das neue iPhone 8 könnte am 12.September vorgestellt werden.

Der Herbst rückt langsam näher und damit auch neue Apple-Produkte. So wollen Quellen aus der US-Provider-Szene dem französischen Magazin Mac4Ever bereits einen offiziellen Launchtermin für Apples Herbstprodukte zugeflüstert haben. Dabei soll es sich um den Vorstellungstermin der drei neuen Apple-Telefone handeln. Das soll der 12. September 2017 sein.



Obwohl der Termin noch nicht offiziell bestätigt ist, spreche vieles dafür. Auch weil am 22. September "logischerweise" der Verkaufsstart wäre und Apple meist am Freitag Produkte für den Verkauf lanciere. Diese Möglichkeit scheint zumindest vor dem Hintergrund weiterer Ankündigungen plausibel. Während mittlerweile als gesichert gilt, dass nebst eines Jubiläums-Telefons ein iPhone 7s und ein iPhone 7 zeitgleich vorgestellt werden, stünde noch die dritte Generation der Apple Watch vor der Tür, die dieses Jahr mit einer LTE-Version auf den Markt kommen soll. Daneben gäbe es nebst der finalen Versionen von iOS 11 und macOS High Sierra noch 4K- und HDR-fähiges Apple TV anzukündigen.