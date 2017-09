Oft genügt schon ein allzu neugieriger Blick über die Schulter im Büro oder vom Nachbarsitz im Flugzeug oder in der Bahn, um unerlaubt an sensible Daten zu gelangen. Blickschutzfilter von 3M bannen wirksam diese Gefahr. Mit den High Clarity-Varianten gibt es nun eine neue Ausführung der bewährten Blickschutzlösung, die speziell auf hochauflösende Displays von Desktop-Rechnern und Laptops ausgelegt ist. Das Resultat ist eine durchschnittlich um 30 Prozent verbesserte Klarheit gegenüber den üblichen 3M-Blickschutzfiltern in schwarzer Ausführung.