An der Kundenmesse "Ignite" Ende Monat will Microsoft offenbar neue Office-Software lancieren. Technologie-Blogger berichten im Vorfeld des Anlasses von eigenständigen Office-Apps und einer neuen Strategie für "Skype for Business" respektive neu "Microsoft Teams".

Die Notwendigkeit eigenständiger Office-Apps ergibt sich aus der Lancierung von Windows 10 S. Die im Frühsommer angekündigte Betriebssystemversion arbeitet nur mit Apps aus dem Windows Store. Dort fehlen bis anhin Excel, PowerPoint & Co. Bis Ende Jahr soll nachgelegt werden, heisst es bei Microsoft. Die Nutzung der Office-Apps ist in den Preisplänen von Office 365 inkludiert. Über ein separates Bezahlmodell ist noch nichts bekannt.

Teilweise auf Schweizer Technologie basiert das heutige «Skype for Business». Das Zürcher Unternehmen Media-streams entwickelte Technologie für Telefonie-Software, als es 2005 von Microsoft übernommen wurde. Nun endet offenbar auch die Ära Skype. Skype wird weiterhin angeboten, firmiert aber inskünftig unter dem Label "Microsoft Teams", berichtet der Blogger Wolfgang Miedl. Benutzer von "Skype for Business" seien beim Login über die Umbenennung informiert worden. Ausserdem habe Microsoft im Admin-Portal von Office 365 die Nachricht platziert, dass ein "Upgrade von Skype for Business auf Microsoft Teams" in Arbeit sei. Die Aktualisierung soll bis September nächsten Jahres abgeschlossen sein.