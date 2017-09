Das iPhone X wird der Tech-Konzern aus Cupertino am 27. Oktober ab 9 Uhr Schweizer Zeit in den Apple Stores zum Vorverkauf platzieren. Auch Österreich gehört zur ersten Welle. Bereits bestellen kann man das iPhone 8 und das iPhone Plus. Wahrscheinlich will Apple mit dem späteren Verkaufsstart des Jubiläums-iPhones die Verkäufe der bereits bestellbaren Smartphones nicht kannibalisieren. Wie einmal mehr der Tech-Analyst Ming-Chi Kuo prophezeit, besteht aber beim OLED-iPhone wenig Hoffnung auf baldige Verfügbarkeit. Die Ware wird nach bisherigen Voraussagungen zunächst nur in arg limitierter Auflage erhältlich sein.