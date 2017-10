Letzteres tue der eingebauten Batterie auf die Dauer nicht gut, warnt etwa Venkat Srinivasan, Direktor des US-amerikanischen Argonne Collaborative Center for Energy Storage Science, und Verfasser des Blogs "This Week in Batteries". Und zwar wird dem Wissenschaftler zufolge der Elektrolyt, also das Material, durch das die Ionen beim Lade- und Entladevorgang wandern, besonders stark belastet und damit abgenutzt, wenn der Akku komplett aufgeladen oder komplett entladen wird. Dies gilt übrigens für Lithium-Ionen-Akkus in allen Geräten. So riet Srinivasan schon vor Jahren davon ab, den Laptop ständig am Stromkabel zu lassen.