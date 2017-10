Unternehmen, die Apple Geräte in die Unternehmensstruktur integrieren möchten, können ab sofort auf ACP setzen. Seit August ist der IT-Provider offiziell Apple Authorized Enterprise Reseller sowie DEP (Apple Device Enrollment Program) zertifiziert. Das erlaubt den unkomplizierten Over the Air-Rollout von Firmengeräten, ohne diese einzeln konfigurieren zu müssen. Mit DEP werden Sicherheitsrisiken reduziert und die Effizienz erhöht, so dass die Endgeräte schnell und einfach in Betrieb genommen werden können. Wichtige Sicherheitseinstellungen, Konfigurationen und Apps werden individuell nach den Kundenvorstellungen eingerichtet. Durch den geringeren Aufwand für die Einrichtung von Apple-Geräten können so die Ausgaben für Administratoren und interne Gerätelogistik gesenkt werden.