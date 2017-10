ST-XS: Winziges In-Ear Headset

Mit dem ST-XS Kopfhörer geht Soul Electronics einen Schritt weiter in Richtung Zukunft und entwickelt In-Ears für Menschen, die in Sachen Bewegungsfreiheit und Klangqualität keine Kompromisse eingehen wollen.

Musik und Anrufe erreichen das Ohr via Bluetooth 4.2. © Soul Electronics

Ein winziger Kopfhörer, komplett drahtlos, zum Musikhören und Telefonieren, entwickelt für jene Menschen, denen progressiver Sound am Herzen liegt. Die neuen In-Ears ST-XS von Soul Electronics gehören zu den kleinsten kabellosen Kopfhörern der Welt, sind höchst komfortabel und geben Musik in exzellenter Klangqualität wieder.



Winzig klein, wireless und ultraleicht. Ganz ohne Kabel und Bügel stellt der ST-XS sicher, dass Musikliebhaber nichts von ihrer Bewegungsfreiheit und dem Tragekomfort einbüßen. Der Soul Signature Quality Sound liefert höchst detailreichen Klang mit dynamischen Bässen, natürlichen Mitten und klaren Höhen. Störende Umgebungsgeräusche werden dabei zuverlässig herausgefiltert. Ob auf dem Weg zur Arbeit oder bei der Joggingrunde am Abend – im edlen Schwarz passt der Mini-Ohrstöpsel zum eleganten Business-Look ebenso gut wie zur bequemen Jogging-Shorts.



Mobiler Komfort

Musik und Anrufe erreichen das Ohr via neuster Bluetooth Technologie 4.2. Einmal mit dem Smartphone verbunden, verbindet sich der ST-XS automatisch durch die Auto-Pairing Funktion mit den Geräten, an die er schon einmal gekoppelt war und ist in wenigen Sekunden einsatzfähig.



Besonders empfehlenswert sind die In-Ear Kopfhörer für echte Musikfans, die viel unterwegs sind: Die kleinen Klangkünstler lassen sich einfach im mitgelieferten Ladecase verstauen. Die Ladebox liefert Energie für bis zu vier Ladungen und stellt einen langanhaltenden Musikgenuss von bis zu 10 Stunden sicher. Dank wasserdichter Bauweise sind die Soundspots vor Schweiß und Regen geschützt und somit ideal für Workouts sowie Outdoor-Aktivitäten.



Die Soul ST-XS Kopfhörer sind ab sofort im Österreichischen Handel erhältlich. Auf der Webseite www.soulelectronics.eu finden sich die Verkaufsstellen und viele weitere Informationen rund um die Qualitätsprodukte.