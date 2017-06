CompanyMatch

CompanyMatch kommt aus den Niederlanden und ist seit Kurzem auch auf dem deutschsprachigen Markt verfügbar. Arbeitgeber binden das Tool in ihre Karriere-Websites ein, um Einblick in die Werte, Treiber und Motivatoren von Kandidaten zu gewinnen und sicherzugehen, dass diese auch kulturell zu ihnen passen. Bewerber erhalten ihrerseits Einsicht in die Unternehmenswerte sowie -normen und können testen, ob sie mit der Arbeitgeber-DNA konform gehen. Darüber hinaus können sie CompanyMatch als Cultural-Fit-orientierte Jobbörse nutzen, um automatisch mit geeigneten Arbeitgebern in Kontakt zu treten.