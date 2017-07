Die Einführung einer Collaboration-Software allein genügt nicht. Mitarbeiter müssen sie als nützlich empfinden und aktiv in ihre Arbeitsprozesse integrieren.

Die projekt- und standortübergreifende Zusammenarbeit mehrerer Personen, Teams oder Abteilungen spielt für viele Unternehmen eine zunehmend wichtige Rolle. Zum einen, weil heute das Internet und mobile Endgeräte das Arbeiten von jedem Ort aus ermöglichen und Teams immer häufiger räumlich voneinander getrennt arbeiten. Zum anderen ist ein effizienter Knowhow-Transfer innerhalb eines Unternehmens entscheidend, um in einer komplexen und vernetzten Arbeitswelt erfolgreich zu agieren.

Jeder Mitarbeiter und jeder Job ist wichtig Erstaunlich häufig ist Mitarbeitern gar nicht klar, dass sie über wertvolles Spezialwissen verfügen. Wer in seinem Bereich eine Aufgabe bearbeitet, auf eine Herausforderung stößt und diese löst, hat oft das Gefühl "ich habe ja nur meine Arbeit gemacht". Meist wird in diesem Moment nicht daran gedacht, dass früher oder später ein Kollege vor einer ähnlichen Herausforderung stehen und dann von dem bereits im Unternehmen vorhandenen Wissen profitieren könnte.

Unternehmen sollten ihre Mitarbeiter daher immer wieder dazu ermutigen, in solchen Situationen einen Eintrag ins Unternehmens-Wiki, -Forum oder Ähnliches zu machen. Dabei muss es sich nicht um umfassende, detaillierte Dokumentationen handeln muss. Ein kurzer Blogbeitrag oder auch nur eine sinnvoll verschlagwortete Notiz ist völlig ausreichend. Bei Bedarf kann ein ratsuchender Kollege den Verfasser dann persönlich kontaktieren.

Hoher Bedienkomfort und niedrige Zugriffsschwellen Unternehmen möchten natürlich, dass die Mitarbeiter eine Collaboration-Software gerne und häufig benutzen. Dann sollten sie ihnen auch keine (technischen) Steine in den Weg legen. Dazu sollten möglichst umfassende Zugriffs- und Editier-Rechte sichergestellt sein. Auch einfache Interaktionsmöglichkeiten wie "Likes" und Kommentarfunktionen sollten möglich sein. Je intuitiver der Umgang mit der Software, desto eher wird sie auch von allen Mitarbeitern genutzt. Fast jeder nutzt heute privat soziale Netzwerke, Wikipedia, Chats und Foren – die Usability einer Collaboration Software sollte vergleichbar sein.

Starten mit einem Piloten

Firmen sollten nach einer Gruppe von freiwilligen Early Adopters suchen: Für wen kann eine Collaboration-Lösung in einem Unternehmen am schnellsten einen Nutzen bringen? Gibt es eine Gruppe/ein Team, das in puncto Zusammenarbeit einen besonderen Schmerzpunkt hat?