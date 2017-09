Aktuelle Verkehrslage checken: Speichern Sie Webseiten im Browser ab oder laden Sie eine App herunter, die Sie über die aktuelle Verkehrslage informiert. Circa 30 bis 60 Minuten bevor Sie das Haus verlassen, sollten Sie sich über potenzielle Hindernisse auf dem Arbeitsweg informieren. So sparen Sie sich ärgerliche Überraschungen - egal ob es sich dabei um Bahn-GAUs oder den nächsten Megastau auf der Autobahn handelt. Und Sie kommen deutlich entspannter im Office an.

Kleider machen Leute - bereits am Vortag: Was ziehe ich an? Diese Frage stellen sich morgens vor dem Spiegel nicht nur Frauen. Eine morgendliche Fashion-Show ist dabei in der Regel vor allem stressig und kostet Zeit. Viel Zeit. Zeit, die Sie morgens auch sinnvoller nutzen könnten, wenn Sie Ihr Outfit bereits am Vorabend zusammenstellen.