Österreichisches Startup erhält weltweit wichtigsten E-Learning-Preis

KnowledgeFox, laut eigenen Aussagen Erfinder des MikroLernens in Österreich, erhält Silber in der Kategorie "Beste Verkaufs- und Performance-Schulung" bei den international renommierten Brandon Hall Awards. Der Brandon Hall Award wurden 2016 zum 22. Mal vergeben und ist der weltweit führende Preis für E- und Blended-Learning-Lösungen in der Wirtschaft. Das 2012 gegründete Startup befindet sich damit in einer Reihe mit globalen Playern wie Microsoft, SAP oder Adobe, die 2016 ebenfalls ausgezeichnet wurden.