Wie wäre es 2017 mal mit einem Upgrade für den Lebenslauf? Datenanalyse und -visualisierung sind laut LinkedIn 2017 unter den Top Ten der meistgesuchten Fähigkeiten bei Arbeitgebern. Doch in nur einem Jahr zum Datenspezialisten - geht das überhaupt? Tableau, Anbieter im Bereich Business Analytics, hat sieben Tipps parat, womit Data Analytics und professionelle Visualisierungen im Handumdrehen im Lebenslauf stehen:

1. Keine Angst vor großen Datenmengen Ob Big Data oder Small Data - um Daten auszuwerten, muss man kein Statistiker oder Data Scientist sein. Der Umgang mit Datenmaterial ist in vielen Unternehmen bereits an der Tagesordnung. Dementsprechend ausgefeilt sind spezielle Business-Intelligence-Tools, die Anwendern helfen, ihre Daten zu analysieren sowie professionell und visuell aufzubereiten. Bei externen Schulungen kann der sichere Umgang mit entsprechender Software trainiert werden. Für den Anfang gibt es aber auch kostenlose Hilfe im Netz mit Schulungsvideos und Blogs.

3. Fragen, fragen, fragen

Nur wer Fragen an Daten stellt, kann Erkenntnisse aus ihnen ziehen. Mit interaktiven Daten-Dashboards lassen sich live und gemeinsam im Team Fragen an die Daten stellen und in Echtzeit beantworten. Häufig werden dadurch nicht nur die ursprünglichen Fragen beantwortet, sondern auch ganz neue Erkenntnisse und Blickwinkel gewonnen. Die Methode der "Fünf Fragen", entwickelt vom Japaner Sakichi Toyoda, kann dabei helfen. Ziel ist es, auf jede Antwort mit einem neuen "Warum" zu reagieren, bis die Wurzel des Problems erreicht wurde und es behoben werden kann.