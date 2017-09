Der Microsoft Learning Hub ist ein Lernraum der Zukunft, der Lehrerinnen und Lehrer inspirieren und zeigen soll, wie Bildung, Ausbildung und Unterricht für Kinder und Erwachsene in Zukunft aussehen kann. Und auch muss: Wir befinden uns in Zeiten großer Umbrüche und Veränderungen.

Zum einen befindet sich unsere Gesellschaft und Wirtschaft im digitalen Wandel. Die Digitalisierung kann und wird uns viele Vorteile bringen, aber bringt natürlich auch Herausforderungen und Veränderungsnotwendigkeiten mit sich. Viele Jobs, die wir heute kennen, werden durch Digitalisierung verschwinden, viele neue Jobs, die wir noch nicht alle kennen, werden entstehen. Dafür wird es neue Kompetenzen brauchen, nicht nur, aber vor allem auch im technischen und technologischen Bereich. Routinearbeiten werden in Zukunft von Maschinen erledigt, der kreative Prozess wird aber dem Menschen vorbehalten sein.

Zum anderen leben wir in einer sich intensivierenden Phase der Globalisierung. Auch dafür brauchen wir Menschen verstärkt Kompetenzen in anderen Bereichen, als sie heute in Bildung und Ausbildung gefördert werden. Projekte und Aufgabenstellungen werden dadurch komplexer, denn Projektpartner sitzen heute nicht mehr unbedingt nebenan, sondern sind über den gesamten Planeten verstreut. Technologie kann hier Unterstützung bringen, aber vor allem gibt es einen erhöhten Bedarf für Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten und -fertigkeiten.