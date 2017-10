Personal Austria 2017 – Digitalisierung und Mobile Work

Netzwerken, sich über aktuelle Trends informieren und spannenden Vorträgen folgen – all das erwartet Aussteller und Besucher bei der Personal Austria, die heuer am 8. und 9. November in derMesse Wien stattfindet.

Der Themenschwerpunkt liegt auf der Digitalisierung der Arbeitswelt und den damit einhergehenden Chancen und Möglichkeiten. Einen ersten Einblick in dieses spannende Thema sowie einen Ausblick auf die Personal Austria 2017 gaben hochkarätige Experten beim Pressegespräch im Café Landtmann.



Ralf Hocke, CEO von spring Messe Management, blickt gespannt auf die diesjährige Personal Austria – Digitalisierung sei ein Thema, das sowohl Arbeitgebern als auch Mitarbeitern neue Chancen biete. "Auf der Personal Austria 2017 erwarten die Fachbesucher über 120 Aussteller und mehr als 110 Programmbeiträge", kündigt Ralf Hocke die HR-Messe des Jahres an. "Hochkarätige Keynote Speaker wie Tim Cole und der beliebte Skistar Stephan Eberharter sind mit dabei und geben wertvolle Impulse. In den Special Areas – beispielsweise zum Thema Corporate Health oder HR & Law – können sich die Besucher gezielt informieren." Ganz besonders freut sich Ralf Hocke auf die neu angebotenen Workshops: "In mehr als zehn Workshops wird fundiertes Wissen vermittelt und gemeinsam mit den Teilnehmern Lösungen zu aktuellen Themen erarbeitet."



Mobile Work

Gearbeitet wird nur im Büro? Das gilt längst nicht mehr. Wie mobil die Arbeitswelt bereits heutzutage ist und wie die Mitarbeiter mit diesen Veränderungen umgehen, untersucht der Wirtschaftspsychologe der HTW Berlin, Prof. Jochen Prümper, in Zusammenarbeit mit spring Messe Management und Xing, in seiner Studie "Mobile Work 2017". Insgesamt unterscheidet Prof. Prümper vier Typen: "Mobile Minds", "Mobile Potentials", "Mobile Dreamers" und die "Mobile Naïfs". Die "Mobile Minds" bilden dabei die größte Gruppe und stehen den technologischen Entwicklungen positiv gegenüber. Entwicklungspotential beim Umgang mit den modernen Möglichkeiten ist dennoch gegeben.



Fit für die neue Arbeitswelt?

Barbara Covarrubias Venegas, Forscherin an der FHWien der WKW, wird am 9. November auf der Personal Austria die aktuellsten Studienergebnisse aus Österreich zum Thema "Strukturen von gestern – Konzepte von heute – Probleme von morgen: Fit für die neue Arbeitswelt?" vorstellen. Der stetig voranschreitende und schneller werdende technologische Wandel und die veränderten Ansprüche von Mitarbeitern und Kunden stellen Personalverantwortliche vor neue Herausforderungen: Arbeiten wird zunehmend ortsungebunden, was den unbedingten Einsatz von technologischen Hilfsmitteln sowie eine neue Offenheit und Flexibilisierung der bestehenden Strukturen erfordert.



MyVeeta – ein Beispiel aus der Praxis

Jan Pichler, CEO von Talent Solution, konnte die spannenden Studienergebnisse durch seine fundierte Praxiserfahrung bestätigen. Mit "MyVeeta" schuf er 2014 eine Online-Bewerbungsplattform, die den Bewerbungsprozess für Arbeitgeber und Bewerber vereinfacht: Anstatt mühsam seinen Lebenslauf jedem potenziellen Arbeitgeber als PDF zu senden, kann die eigene Vita auf die Plattform hochgeladen und stetig aktualisiert werden – so können Arbeitgeber die berufliche Entwicklung ehemaliger Bewerber im Auge behalten und gezielt und ressourcenschonend geeignete Mitarbeiter rekrutieren. Die Vision von Mag. Pichler? Der Bewerbende soll vom administrativen Aufwand befreit werden und sich nur noch auf das Wesentliche – den Inhalt – konzentrieren können.



Auf der Personal Austria 2017 werden die Aussteller und Experten am

8. und 9. November einen tieferen Einblick in diese Thematik liefern und allen HR-Verantwortlichen und Interessierten wertvolle Werkzeuge und Skills vorstellen, um angemessen mit den neuen Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung umgehen zu können.