Die Luft in der SAP-Beratung ist dünn. Gute Berater sind gefragt und können sich ihre Arbeitgeber aussuchen. Aber sie werden nicht umsonst sorgfältig ausgesucht, stark gefördert und hoch bezahlt: Auf einen Berater warten täglich unvorhersehbare Herausforderungen. Sie verlangen nicht nur ein breites Wissen über Prozesse und die Grenzen des technisch Machbaren, sondern auch Soft Skills wie Verhandlungs- und Kommunikationsgeschick.

Wer sich Blößen gibt, erleidet Rückschläge. Doch wie kann man im Strudel der digitalen Transformation und angesichts der Geschwindigkeit der technischen Entwicklung am Puls der Zeit bleiben? Die wichtigsten Praxistipps, um ein Topberater zu werden und auf Jahre hinaus zu bleiben, sind die folgenden sieben:

1. Beobachten Sie den Markt für neue Geräte In den vergangenen Jahren stellten immer mehr Unternehmen fest, dass sie zahlreiche Prozesse durch Tablets und Smartphones massiv beschleunigen können. Das hat beispielsweise Datenerfassung, Lagerhaltung und Logistik verändert. Berater sollten genau beobachten, ob sich mit mobilen Endgeräten wichtige Daten für das Geschäft generieren und erfassen oder Prozesse vereinfachen lassen. Niemand erwartet, dass SAP-Berater selbst ein Fitness-Armband, eine Smartwatch oder eine Datenbrille tragen. Aber sie sollten über diese Trends im Bilde sein und sich ständig fragen, ob industrietaugliche Geschwister dieser Consumer-Geräte dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern neue Chancen bieten, produktiver zu werden. Hardwareangebote für die Industrie lassen sich oft kundenindividuell mit genau den Funktionen bestücken, die ein Unternehmen für seine Prozesse braucht. Interessant ist neben der immer steigenden Rechenpower der kleinen Geräte insbesondere die Sensorik. Das Wissen darüber, dass Daten zu Vibration, Luftfeuchtigkeit, Geschwindigkeit, Position und Lage von Geräten immer verfügbar sind und Daten auf Dauer auswertbar bleiben, öffnet neue Horizonte.

2. Nutzen Sie neue Technologien Nicht nur hardware-, auch softwareseitig sind ständige Fortschritte zu beobachten - etwa hinsichtlich Big Data, Machine Learning, Virtual Reality oder Spracherkennung und -steuerung. Die zentrale technische Innovation der letzten Jahre in der SAP-Welt ist SAP HANA.

Die Chance, Unternehmen eine "Single Source of Truth" für ihre Daten zu geben, mit der auch komplexeste Analysen in Bruchteilen von Sekunden und immer auf der Basis der Echtzeitdaten erhältlich sind, bietet einen neuen Einblick. Diese Daten lassen sich nutzen für Controlling, Business Intelligence, die Warenhaltung, Predictive Analytics und das Marketing. Darüber hinaus sind auf Basis von HANA Kleinstapplikationen und benutzerfreundlichere GUIs möglich.

3. Lernen Sie von anderen Unternehmen

In Branchen wie Logistik, Banking oder Handel verändert die Digitalisierung die Prozesse schnell wie nie. Wer seine Kunden beraten will, wie sie die Chancen der digitalen Transformation am besten nutzen können, sollte sich Anregungen bei anderen Firmen holen. Gerade Beispiele aus anderen Branchen können die nötige disruptive Energie haben, um den eigenen Kunden einen dauerhaften Vorteil zu verschaffen. Doch wo erhält man die Informationen? Fachmedien, Hersteller und Dienstleister veröffentlichen Case-Studies. Fachkonferenzen bieten entsprechende Vorträge und zudem spannende Networking-Möglichkeiten.