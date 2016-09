Evaggelos Chrisohoos neuer Chief Operating Officer bei Microsoft Österreich

Ab sofort übernimmt Evaggelos Chrisohoos die Position des Chief Operating Officer bei Microsoft Österreich. Der gebürtige Grieche ist bereits seit 2013 für Microsoft tätig. Zuletzt war er Direktor für den Geschäftsbereich SMB Corporate Distribution & Partners (SMS&P) bei Microsoft Griechenland. Evaggelos Chrisohoos zu seinen Plänen in der neuen Rolle: "Mein Ziel ist es, mit Microsoft Österreich herausfordernd aufzutreten und den Mitbewerbern stets einen Schritt voraus zu sein, um gemeinsam mit meinem starken Team Microsoft Österreich in seiner Stärke weiterzuentwickeln."

"Wir freuen uns, dass Evaggelos Teil des österreichischen Microsoft Führungsteams ist. Seine Erfahrung, seine Leidenschaft für Innovation und Fortschritt und sein strategischer Geist unterstützen Microsoft, die Digitalisierung und digitale Transformation in Österreich voranzutreiben", so Dorothee Ritz, General Manager Microsoft Österreich.

Evaggelos Chrisohoos arbeitet seit März 2013 für Microsoft. In Griechenland hat er als Direktor für den Geschäftsbereich SMB Corporate Distribution & Partners (SMS&P) für das Geschäft mit kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie das Partner-Business in Griechenland verantwortlich gezeichnet und dafür neben dem FY 15 Top SMS&P in dev.Med countries in CEE noch einige weitere Auszeichnungen bekommen.