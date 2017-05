easy Messelead-Management ist eine benutzerfreundliche App für die schnelle und einfache Leaderfassung, direkt auf dem Smartphone oder Tablet der Verkäufer. Dabei handelt es sich um eine Plattform- und Device-unabhängige Lösung für den Messeauftritt, die es dem Kunden ermöglicht, sich auf das Wesentliche – beispielsweise das Gespräch mit dem Messebesucher – zu konzentrieren. Die Kontaktdaten können dabei auch ohne Internetverbindung entweder per manuellem Eintrag oder technisch effizient via Foto mit OCR (optical character recognition) sekundenschnell ausgelesen und direkt ins CRM-System überführt werden.

Multimedia-Modus und automatisiertes Follow-up

Die App bietet dem Kunden die Möglichkeit, Preislisten, Präsentationen, Broschüren oder Imagefilme hochzuladen und mobil im Multimedia-Modus zu präsentieren. Darüber hinaus hat der User die Möglichkeit, die App ganz nach seinen Bedürfnissen zu gestalten und kann beispielsweise den Aufbau und die Farbgebung verändern, die Bildwelt und das Interface auf das Corporate Design anpassen sowie die Felder neu definieren. Die für Windows, iOS und Android gleichermaßen optimierte native App ist am Messestand auch offline verfügbar.

Da alle relevanten Daten schon direkt während des Gesprächs am Messestand in der App beziehungsweise gleich im CRM-System landen, sind schnelle Response-Zeiten und Follow-up-Aktivitäten garantiert. "Ein Gespräch allein bringt noch keinen Kunden. Das gilt vor allem auf Messen, wo viele Mitbewerber gleichzeitig um die Gunst potenzieller Käufer werben. Wenn ein Interessent, schon bevor er die Messe verlässt, ein personalisiertes E-Mail mit Informationen zu den Produkten, für die er sich kurz zuvor am Stand interessiert hat, in seiner Inbox hat, dann kann ich ihn begeistern und einen Wow-Effekt auslösen", so Witvoet.