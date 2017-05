"Csnaps": User zahlen für Selfies mit Promis

Charity-App soll aufdringliche Fans wohltätiger werden lassen.

User zahlen für ihre eigenen Fotos. © csnaps.org

In der Anwendung "Csnaps" zahlen User für ihre eigenen Selfies mit prominenten Persönlichkeiten, denn die Anwendung gibt die Fotos erst dann frei, wenn der Nutzer eine Spende an eine ausgewählte Organisation getätigt hat. Mitbegründer Richie Sambora von der Rockband "Bon Jovi" will den ständigen Selfie-Wünschen von Fans einen wohltätigen Beigeschmack verleihen.



Wohltätigkeit erwünscht

Fans, die einer bekannten Persönlichkeit über den Weg laufen und ein Selfie mit dem Star schießen wollen, sollen künftig nicht mehr die reguläre Smartphone-Kamera dafür nutzen, sondern auf "Csnaps" zurückgreifen. Durch den bekannten Supporter Sambora könnten Promis dies sogar bald einfordern. Wenn das Selfie geschossen ist, wird der Csnaps-Nutzer dazu aufgefordert, den Promi zu verlinken und einen festgelegten Beitrag zu überweisen, der an wohltätige Zwecke gespendet wird.



Verifizierte Profile von Personen des öffentlichen Lebens sollen Nutzern dabei versichern, dass die Spende tatsächlich an die angegebenen Charity-Organisationen überwiesen wird. Erst nach der erfolgreichen Transaktion ist das eigene Foto mit dem Star zum Teilen mit dem Smartphone verfügbar. Die App wendet sich also hauptsächlich an die Wohltätigkeit seiner Nutzer und lässt User für die eigenen Fotos zahlen. Experten bezweifeln aus diesem Grund bereits zum Launch, dass sich das Prinzip besonders gut durchsetzen wird.



Bekannter Unterstützer

Branchen-Kenner mutmaßen jedoch auch, dass zukünftig mancher Star darauf bestehen könnte, dass Fan-Selfies ausschließlich mit Csnaps gemacht werden, um Wohltätigkeitsprojekte noch stärker zu unterstützen. Sambora ist sehr bekannt. Dieser Support könnte für die App von hoher Bedeutung sein.



"Als ich gehört habe, dass Millionen Dollar mit einem einzigen Selfie eingenommen werden können, habe ich mir gedacht, warum also kostenlos anbieten, wenn Geld auf diese Weise in wichtige Angelegenheiten fließen könnte?", erklärt Sambora. "Csnaps" möchte jedoch nicht nur ein Vermittler von Spenden sein, sondern auch eine Art soziales Netzwerk. User können deshalb auch Fotos ohne einen Promi teilen, indem sie einfach einen Empfänger für die Spende verlinken.