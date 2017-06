Weit über eine Million Apps sind aktuell für das iPhone erhältlich. Wer den Durchblick behalten will, tut sich dabei schwer. Kostenpflichtige iPhone-Apps zeichnen sich oft durch einen größeren Funktionsumfang und umfassenderen Hersteller-Support aus als Gratis-Apps. Jedoch existieren auch kostenlose iPhone-Apps mit grandiosem Funktionsumfang oder geben zumindest einen kostenlosen Einblick (Demo) in die kostenpflichtige Version.

Durch den stetigen Einsatz und aus Diskussionen mit Freunden, Bekannten, Kollegen etc. habe ich mich entschlossen, eine kleine Übersicht zu erstellen, welche Apps im beruflichen Alltag eine Verbesserung der Produktivität bringen oder helfen, Herausforderungen im iOS-Ökosystem zu beheben.

Ich habe Klassiker wie DropBox, Evernote und Co. absichtlich weggelassen. Einerseits bin ich persönlich kein Freund dieser Dienste, außerdem schmücken sie bereits jede Auflistung dieser Art. Ich möchte Sie lieber mit Apps in Verbindung bringen, die Sie (vielleicht) noch nicht kennen.

GoodReader GoodReader erschien als einer der ersten iOS-PDF-Viewer auf dem Markt und hat bis heute seine Stärke in der Verwaltung und der Ergänzung von Anmerkungen weiterhin ausgebaut. Zusätzlich erlaubt die App den Zugriff auf entfernte Server und ist geeignet um Dokumente auch offline mitzunehmen. Bei dieser App entdecke ich immer wieder neue Funktionen und weiß die teilweise sehr technischen Funktionen sehr zu schätzen. Die App ist zuverlässig, stabil und ist ein unerlässlicher Partner im professionellen Einsatz.

SecureContact

Obwohl das iPhone bereits von Anfang an ein eigenes Adressbuch mitbringt, ist dieses für den dienstlichen Einsatz nur bedingt geeignet. Unternehmen können ihre Adress- und Kontaktdaten nicht vor privat installierter Software schützen, kein Berechtigungsmodell an Kontakte hängen und auch die Übertragung als VCard an Dritte ist nicht nur umständlich, sondern auch unsicher. Hier verspricht SecureContract Abhilfe und adressiert dabei Firmen wie Privatpersonen gleichermaßen.