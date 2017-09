Security und Servicifizierung sind Top Workspace-Trends im zweiten Halbjahr

Die europäischen Unternehmen modernisieren im Zuge der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse ihre Arbeitsplätze. Diese fünf Themen stehen dabei in der zweiten Jahreshälfte 2017 im Vordergrund: Security, Servicifizierung, Device-Vielfalt, die Abschaffung der VPN-Netze und die Einführung eines kontinuierlichen Software Asset Managements.

Viele Unternehmen wurden in den letzten Jahren aufgeschreckt, sobald eine Audit-Aufforderung eintraf. © Fotolia

Die Modernisierung der Arbeitsplätze in den europäischen Unternehmen ist in vollem Gange. Die Prioritäten bei der Umsetzung werden in vielen Unternehmen aber im zweiten Halbjahr 2017 etwas anders gesetzt als bislang.



360 Grad-Security-Sicht

Attacken wie Wanna Cry und Petya haben die Aufmerksamkeit verstärkt auf das Thema Security gelenkt. Um die Bedrohungslage in einem Unternehmen einschätzen zu können, ist eine 360-Grad-Sicht notwendig. IT-Security bedeutet nunmehr das optimierte Zusammenspiel dieser Komponenten:



Patch-Management

Antiviren-Software

Routing- und Jailbreak Detection, um Malware-Angriffe abzuwehren

USB- und Applikationsblocking

Geräte-Compliance

-Artificial Intelligence bzw. Machine Learning, die dabei helfen sollen, verdächtiges von unverdächtigem Anwenderverhalten erkennen und bewerten zu können.



"Durch die Analyse der Daten dieser Komponenten verschaffen sich die Verantwortlichen ein Bild darüber, ob ein Security-Problem besteht oder nicht. Dafür müssen diese Daten natürlich vorhanden sein, sie müssen ausgewertet und dargestellt werden. Mit einer einfach nutzbaren Plattform, die die notwendigen Informationen zur Verfügung stellt, wie unserer Workspace Management-Lösung, idealerweise kombiniert mit unserer Avira-Integration, ist die Sicherheitslage gut in den Griff zu bekommen", erklärt Dirk Eisenberg, Vice President Research & Development bei Matrix42.



Servicifizierung von Fachabteilungs-Prozessen

Speziell HR-Abteilungen digitalisieren zunehmend ihre Prozesse und investieren in HR Service Management-Lösungen. Dadurch wird die Arbeit besser strukturiert und automatisiert mit der Folge, dass die Abwicklungsgeschwindigkeit und Transparenz steigen, die Fehleranfälligkeit sinkt und sich die Wertschätzung der Mitarbeiter für die Leistungen der Personalabteilung erhöht. Diese Entwicklung ist auch in anderen Fachbereichen, wie etwa dem Facility-Management, zu beobachten. "Analysten berichten, dass HR Manager sich aktuell intensiv mit der Optimierung der HR Prozesse auseinandersetzen, um eine serviceorientiertere Haltung im Unternehmen einnehmen zu können und mehr Transparenz zu erzeugen.

HR Service Management ist derzeit das Thema in der Industrie, da es auf einem bewährtem Service Management Meta-Prozessframework basiert, das auch für beyond-IT Prozesse gemacht ist, auch wenn es der Name IT Infrastructure Library (ITIL) zunächst nicht vermuten lässt", erklärt Fabian Henzler, Director Product Marketing bei Matrix42.



IT-Abteilungen eröffnet diese Entwicklung die Chance, sich als Serviceprovider im Unternehmen zu positionieren. Indem sie auf die jeweilige HR- oder Fachabteilung zugehen und Unterstützung bei der Planung und Umsetzung der Servicifizierung anbieten, können sie zur Digitalisierung und Automatisierung dieser Fachabteilungen aktiv beitragen und gleichzeitig verhindern, dass diese eine "Schatten-IT" initiieren, die den Sicherheits- und Qualitätsrichtlinien des Unternehmens nicht entspricht.



Management der Geräte-Vielfalt

Weiterhin ganz oben auf der Prioritätenliste steht das Management der vielen Arten von Geräten, die für die Arbeit eingesetzt werden. Da Microsoft den Support für Windows eingestellt hat, ergibt sich für Unternehmen mit diesen Geräten zudem die Frage nach dem passenden Replacement. Die Nachfrage nach effizienten Managementlösungen, um der Geräte-Vielfalt Herr zu werden, steigt. Bis 2020 soll laut einer aktuellen Studie des Marktforschungsunternehmens MarketsandMarkets dementsprechend der weltweite Markt für UEM-Lösungen auf 3,7 Milliarden Dollar anwachsen.

In Deutschland werden bereits jetzt rund 12 Millionen mobile Endgeräte für die Arbeit eingesetzt. Zwei Drittel davon werden mit einem MDM, EMM oder UEM verwaltet. Laut Crisp Vendor Universe steigt die Zahl der verwalteten Geräte bis 2020 auf 13,3 Millionen. Die Crisp-Analysten sind überzeugt, dass sich Unified Endpoint Management-Lösungen dabei zum zentralen Management-Werkzeug für die digital-mobilen Arbeitsplätze entwickeln werden.



Das Ende der VPN-Netze wird eingeläutet

Virtuelle private Netzwerke waren lange Zeit das Mittel der Wahl, um Datensicherheit zu gewährleisten, obwohl sie einen der Komplexitätstreiber in der IT darstellten und mit hohen Kosten verbunden waren. Jetzt stehen VPNs vor dem Aus. Sie werden nicht mehr gebraucht, weil die Anwender eine simplifizierte IT bevorzugen und der Browser durch die zunehmende Nutzung von SaaS- und Webapplikationen als unabhängiges System bevorzugt genutzt wird.

Produkte wie MyWorkspace von Matrix42, die den Browser zum Betriebssystem machen und Secure Browsing mit Standard-Browsern auf jeder Art von Gerät ermöglichen, befähigen die IT, die Erwartungen der Anwender zu erfüllen und dennoch sichere Workspaces zur Verfügung zu stellen. Damit unterliegen Unternehmen bei der Wahl ihrer Endgeräte keinerlei Beschränkung mehr. Bislang wird Secure Browsing in der Regel über proprietäre Apps angeboten. Diese müssen auf den Geräten des Unternehmens funktionieren, sie müssen installiert werden und haben zumeist den Nachteil, mit integrierten Browsern eingeschränkter Funktionalität und Sicherheit zu arbeiten. Kosten und Aufwand dafür fallen weg, wenn einfach ein moderner, sicherer Browser verwendet werden kann, um auf Intranet-Applikationen zuzugreifen.



Kontinuierliches Software Asset Management

Viele Unternehmen wurden in den letzten Jahren aufgeschreckt, sobald eine Audit-Aufforderung eintraf. Entsprechend aktionsgetrieben wurde daher in das Software Asset Management investiert. Mittlerweile haben die Unternehmen verstanden, dass ein kontinuierliches Asset Management gewinnbringender ist und setzen SAM-Projekte um. Nicht zuletzt auch deswegen, weil durch die Cloud neue Herausforderungen in diesem Bereich zu bewältigen sind. Das Software Asset Management für SaaS- und Webanwendungen entwickelt sich zu einer ähnlich komplexen Teildisziplin wie etwa Oracle-, IBM- oder Data Center Compliance.



Nadia Bischof, Country Manager & Vice President Alps bei Matrix42, ergänzt: "Die digitale Transformation erfasst neben den Arbeitsplätzen zunehmend auch alle Fachabteilungsprozesse. Die Unternehmen müssen die damit einhergehenden technischen, organisatorischen, kulturellen und (lizenz-) rechtlichen Herausforderungen meistern. Dafür benötigen sie Beratung, Unterstützung und integrierte Lösungen. Die hohe Nachfrage nach unseren Produkten und unserem Know-how zeigt, dass die österreichischen und Schweizer Unternehmen die Notwendigkeit für Veränderungen erkannt haben und jetzt investieren, um auch in Zukunft mit hoher Effizienz und Produktivität erfolgreich zu sein."