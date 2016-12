sphinx IT bringt EXASOL-Technologie nach Österreich

© sphinx IT

Unter dem Titel "EXASOL – die schnellste analytische Datenbank der Welt" präsentierte das Wiener IT-Beratungsunternehmen sphinx Ende November erstmals in Wien die EXASOL-Technologie. EXASOL ist Hersteller von analytischen Datenbanksystemen mit Sitz in Nürnberg. Das Kernprodukt des Unternehmens ist eine auf In-Memory-Technologie basierende Software für parallele und schnelle Datenanalysen.

"In Kombination Mit der Expertise von sphinx im Bereich Technologieberatung für heterogene Infrastrukturen, Softwaremodernisierung und Betriebsführung, profitieren Kunden damit von einem hochperformanten, wartungsarmen Data Warehouse für die jeweils optimierte Architektur-Lösung", erklärt Ingrid Kriegl, Geschäftsführerin von sphinx IT, die Hintergründe der Zusammenarbeit der beiden Unternehmen.

sphinx bietet Interessenten ein- bis zwei-tägige Proof-of-Concepts auf Basis des kundeneigenen Datenbestandes und mit deren gewohnten Auswertungs-Tools an. "Die signifikanten Punkte wie Performanceverbesserung und Benutzerfreundlichkeit werden damit live erlebbar – vor Ort oder im sphinx Demo-Center", verspricht Kriegl. "Mit EXASOL können Unternehmen ihr Data Warehouse kostengünstig und ohne laufendes Tuning betreiben. EXASOL ist eine smarte, agile Lösung und – was selten ist – eine europäische. So profitiert Anwender von einer Supportqualität, von der man bei anderen Herstellern nur träumen kann."