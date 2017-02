Geschäfte mit Künstlicher Intelligenz explodieren

"Künstliche Intelligenz hält schon heute Einzug in unser Leben", sagt Mathias Weber, Bitkom-Bereichsleiter IT-Services. "Sie ist die Grundlage digitaler Sprachassistenten, textbasierter Dialogsysteme wie Chatbots oder von Gesichtserkennung auf Fotos oder in Videos."

Die Entwicklung von KI-Techniken hat in den zurückliegenden Monaten rasante Fortschritte gemacht. Für Schlagzeilen sorgte zuletzt das von der Carnegie-Mellon-University entwickelte KI-System Libratus, das vier Profispieler im Poker schlagen konnte. Die neuen Entwicklungen unterscheiden sich deutlich von den KI-Ansätzen früherer Tage, als es primär darum ging riesige Datenmengen mit brutaler Compute-Power möglichst schnell durchzurechnen. Heute dreht es sich hauptsächlich um selbstlernende Systeme, die in Echtzeit mit Menschen und anderen Computern kommunizieren, sich an frühere Interaktionen erinnern und eigenständig Schlüsse ziehen können, charakterisieren die Bitkom-Verantwortlichen das aktuelle KI-Umfeld. Dabei berücksichtigen sie mit Hilfe von Sensoren ihr Umfeld und verarbeiten in hoher Geschwindigkeit große Datenmengen aus unterschiedlichsten Quellen.

Menschliche Intelligenz nachbauen

Darüber hinaus kämen KI-Techniken im Zuge der Digitalisierung zum Beispiel verstärkt in der medizinischen Diagnostik, in autonomen Fahrzeugen oder in der Robotik zum Einsatz. Die Begriffe Artificial Intelligence, Cognitive Computing und Machine Learning bezeichneten dabei verschiedene Aspekte moderner Computersysteme, erläutert Weber. "Im Kern geht es darum, die menschliche Wahrnehmung, seine Intelligenz und sein Denken mit Hilfe von Computern und spezieller Software nachzubilden, zu unterstützen und zu erweitern."