Die in den Unternehmen tatsächlich abgelaufenen Prozesse unterscheiden sich in der Regel deutlich von den modellierten oder erwarteten Soll-Prozessen. Viele Firmen erwarten in ihren Daten etwa zehn verschiedene Prozessvarianten, in der Realität werden oft hunderte aufgedeckt. Kennen Unternehmen die Wahrheit über Ihre Prozesse, lassen sich Ineffizienzen und Prozessrisiken erkennen und optimieren. Die Visualisierung der IST-Prozesse erfolgt in jedem Process Mining Service als Prozessgraph der durch verschiedene Filtereinstellungen einen tiefen Einblick in die Prozesse ermöglicht.