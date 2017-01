VMware modernisiert Softwarebereitstellungen für PCs

Möchten Unternehmen UEM-Lösungen nutzen, um die Total Cost of Ownership (TCO) beim Endpoint-Management zu reduzieren, und gleichzeitig die andauernde Wartung großer Win32-Anwendungen bewältigen, benötigen sie eine moderne Lösung, die diese Herausforderungen adressieren kann. VMware AirWatch Unified Endpoint Management kombiniert ein Cloud-basiertes Windows PC Lifecycle Management (PCLM) mit modernem Enterprise Mobility Management (EMM) für einen ganzheitlichen Ansatz zur Verwaltung und Sicherung von Desktops und mobilen Geräten in einer einzigen Lösung. Neue integrierte PC-Lifecycle-Management-Funktionen sind das Konfigurationsmanagement, das Betriebssystem-Patchmanagement, die Softwareverteilung für traditionelle Win32-Anwendungen sowie das Client-Health- und Sicherheitsmanagement, das vorher nur im Rahmen von PCLM-Tools verfügbar war.

Durch den Einsatz von VMware AirWatch Unified Endpoint Management mit Adaptiva OneSite können Unternehmen große Windows-Anwendungen und Softwaredateien schneller und unterbrechungsfrei für Endbenutzer bereitstellen. Durch die Kombination von Cloud Content Delivery Networks (CDN) und P2P Systemmanagement-Technologie werden häufige Herausforderungen bei der Software-Distribution im Unternehmen und an Außenstellen behoben. Mithilfe der P2P System-Management-Technologie wird Software in ungenutzten Speicherbereichen auf Client-PCs zwischengespeichert – gleichzeitig können die Endanwender diese Speicherbereiche in vollem Umfang nutzen. Durch P2P Caching wird die Software auf einem PC oder einem gleichrangigen Dateisystem lokal auf andere Peers verteilt, die dieselben Inhalte anfordern. Diese Vorgehensweise trägt zu einer Verbesserung der Netzwerkbandbreitenauslastung bei. Des Weiteren wird der Verwaltungsaufwand der IT signifikant reduziert und die Kosten minimiert, indem der Bedarf an On-Premise Distribution und Storage-Servern durch ein Cloud-basiertes Verwaltungs- und Softwareverteilungsmodell beseitigt wird.